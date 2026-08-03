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Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Погибшие в результате атаки БПЛА под Геленджиком и в Крыму, дело ФАС против Apple, усиление жары в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Семь человек погибли, 47 пострадали в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком.

- Четыре человека стали жертвами ночной атаки на Крым.

- Во Владимирской области локализовали пожар на складе Wildberries, часть товаров удалось сохранить.

- ФАС возбудила дело против Apple за то, что компания не предустанавливает на iPhone и iPad магазин приложений RuStore и мессенджер Max.

- Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо.

- Тысячи нелегальных иммигрантов остаются в испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки после прорыва через границу с Марокко. Власти Испании пытаются обнаружить среди них преступников и радикальных исламистов.

- В Таиланде усилят меры безопасности на курортах после убийства двоих россиян местными рецидивистами, которые хотели забрать их мотоцикл.

- В Москве прогнозируется усиление жары в четверг и пятницу до плюс 32 градусов.

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