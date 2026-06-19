МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский МИД отменил рекомендацию российским гражданам отказаться от поездок в арабские страны Персидского залива в связи со стабилизацией обстановки в ближневосточном регионе.

"В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)", - заявило ведомство.

В Москве рассчитывают, что стороны будут добросовестно выполнять достигнутые договоренности.

"Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей, а также деловых контактов и обменов между Россией и аравийскими партнерами", - отметили на Смоленской площади.

МИД исходит из того, что в случае появления за рубежом новых угроз в сфере безопасности россияне будут проявлять бдительность и осторожность и напоминает о необходимости внимательно следить за соответствующими сообщениями ведомства, российских дипломатических и консульских представительств.