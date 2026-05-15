В АТОР ждут восстановления спроса на ОАЭ к осени в случае снятия ограничений

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Если будет отменен запрет на продажу туров в ОАЭ, спрос может восстановиться не раньше осени, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Если ограничения на продажи туров в ОАЭ будут сняты в ближайшее время, что с учетом возобновления полетов "Аэрофлота" выглядит вполне вероятно, о стабильном восстановлении спроса можно будет говорить ближе к осени", - написал он в Telegram.

Мурадян напомнил, что летом в регионе наступает низкий сезон.

"Конечно, отели в ОАЭ в данный момент очень щедры на скидки и спецпредложения, и это прекрасная возможность отдохнуть в отеле, который еще полгода назад не укладывался в ваш бюджет. Крепкий курс рубля, дешевые авиабилеты и гостиницы - это позитивный фактор. Есть и фактор отложенного спроса. Это те туристы, чья поездка в Эмираты была запланирована на апрель или май, но они предпочли депонировать средства у оператора. В совокупности это, конечно, окажет позитивный эффект, но бума ждать не стоит", - прогнозирует он.

По словам эксперта, туроператоры, скорее всего, воздержатся брать блоки кресел на рейсах как минимум на лето, и это снижает вероятность демпинга на этом направлении. Более того, это дает больше свободы перевозчикам как в плане отмены низкорентабельных рейсов, так и в плане резкого повышения цен, если спрос все же будет.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что решение о снятии ограничений на продажу туров может быть принято в ближайшее время, но все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.