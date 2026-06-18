Трамп лично подписал меморандум с Ираном

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По его информации, Трамп подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран.