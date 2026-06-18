Поиск

Трамп лично подписал меморандум с Ираном

Трамп лично подписал меморандум с Ираном
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По его информации, Трамп подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран меморандум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп подтвердил, что подписал меморандум с Ираном

Тегеран будет взимать плату за проход через Ормуз в соответствии с меморандумом

Трамп лично подписал меморандум с Ираном

 Трамп лично подписал меморандум с Ираном

Иран и США подписали меморандум об остановке конфликта

ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

 ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

Парламент Финляндии разрешил ввоз в страну ядерного оружия

 Парламент Финляндии разрешил ввоз в страну ядерного оружия

Трамп заявил, что думает о восстановлении санкций против РФ

 Трамп заявил, что думает о восстановлении санкций против РФ

Вэнс обусловил выделение $300 млрд и размораживание активов Ирана сменой его поведения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2713 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9967 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов