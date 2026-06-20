Белгородская область подверглась 90 атакам ВСУ за сутки, нейтрализованы 127 БПЛА

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 90 украинских атаках на регион за прошедшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

Уточняется, что под удары попали 15 округов. ВСУ совершили семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня и трижды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 127 беспилотников.

Всего за сутки ранения получили три человека. Двое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях, добавил Шуваев.