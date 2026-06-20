Белгород и пригород дважды за утро попали под ракетный обстрел

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о двух ракетных обстрелах с украинской стороны по областному центру и прилегающему округу в субботу утром.

"Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в оперштабе.