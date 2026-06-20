В университетах, колледжах и техникумах началась приемная кампания

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Приемная кампания в российские вузы и организации среднего профессионального образования (СПО) стартовала в субботу и продолжится до 15 августа, в колледжах и техникумах при наличии мест - до 25 ноября.

Абитуриентам доступно более 620 тыс. бюджетных мест в вузах и порядка 880 тыс. - на программах СПО, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что в этом году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности. По его словам, традиционно 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ, студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов. Даты окончания приема заявлений и документов будут различаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения, уточнили в министерстве.

Нововведения

Одним из изменений в приемную кампанию 2026/27 учебного года стал "день тишины" при поступлении. Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, в дни издания университетами приказов о зачислении на портале будет блокироваться отзыв заявлений абитуриентами, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления.

В приемную кампанию 2026/27 года изменится также поступление по целевой квоте. В частности, квота стала полностью детализированной. Она устанавливается распоряжением правительства РФ с указанием конкретного количества мест, заказчиков целевого обучения, университета, форм обучения и образовательных программ. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тыс. мест, большинство из них - на специальности и направления подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук.

В соответствии с изменениями в законодательстве об образовании, с 2026 года для вдов (вдовцов) погибших участников СВО стало возможным поступление в вузы по отдельной квоте. Участники специальной военной операции и их дети могут поступить по отдельной квоте - она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Общий объем отдельной квоты СВО в приемную кампанию 2026/27 учебного года составит порядка 53 тыс. мест.

Вузам также разрешено перераспределять места между квотами.

В текущем году также изменятся правила приема в университеты выпускников учреждений СПО. Теперь они смогут поступать в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний только на специальности, соответствующие профилю полученного образования.

Лимиты на платный прием в российских вузах введут по 40 направлениям подготовки.

Наибольшее снижение платных мест на направлении "Юриспруденция" (почти на 18%, или почти 14 тыс. мест), а также на направлениях "Менеджмент и экономика" (7,4 тыс. мест), "Государственное и муниципальное управление" (на 18%) и "Реклама и связи с общественностью" (почти 14%).

Средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил 10,7%, что на 2,6% ниже, чем в 2025 году, свидетельствуют результаты предварительного мониторинга Минобрнауки РФ, сообщали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.