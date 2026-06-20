Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 187 БПЛА ВСУ над российской территорией

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в период с 20:00 мск 19 июня до 7:00 мск 20 июня уничтожили 187 украинских беспилотников над рядом регионов страны и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.