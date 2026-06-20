Минобороны РФ сообщило, что с 7:00 над регионами сбиты 57 дронов ВСУ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, в том числе над Тюменской областью, Татарстаном и Московским регионом, заявили в Минобороны России в субботу.

По данным ведомства, дроны ВСУ также нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской областями, над Крымом и Пермским краем.

Ранее в субботу Минобороны сообщало о поражении за ночь 187 БПЛА ВСУ над российской территорией.