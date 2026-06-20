Более 20 человек привлечены к ответственности за подготовку покушений и угрозы в адрес руководства РКН

Архивное фото Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о привлечении к уголовной ответственности более 20 человек, причастных к подготовке покушений и распространению угроз в адрес руководства Роскомнадзора.

Там добавили, что поступающая в ФСБ информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по вербовки российской молодежи для совершения экстремистских и террористических преступлений, "в том числе в отношении представителей командного состава министерства обороны РФ, принимающих непосредственное участие в специальной военной операции".

В минувшем апреле ФСБ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы, 2004 года рождения. При задержании он "оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован".

Позднее спецслужба и СК РФ отчитались о задержании двух жителей столичного региона, подозреваемых в проведении "акций устрашения" по местам жительства руководства Роскомнадзора.