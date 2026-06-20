Рост цен на топливо наблюдается на ряде частных АЗС в Тульской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена - порядка 72 рублей. Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты", - говорится в сообщении.

В Тульской области наибольшее количество автомобильных заправочных станций (74%) - сетевые. На большинстве таких АЗС бензин в наличии, цены - не изменились. Запасы топлива постоянно пополняются. Отсутствие топлива на части сетевых АЗС связано с перестраиванием логистики, отмечается в сообщении.

При этом, как сообщили в пресс-службе, социально значимые службы и предприятия жизнеобеспечения топливом обеспечены в полном объёме.

Поставки бензина в Тульскую область продолжаются. Кратковременные перебои могут быть связаны с логистикой и повышенным спросом, заявили в региональном правительстве.