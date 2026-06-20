Поиск

Херсонская область частично обесточена из-за ударов беспилотников ВСУ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в восьми муниципалитетах Херсонской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"В результате атак украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в восьми округах Херсонской области", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа.

Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения, добавил губернатор.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продолжаются поиски московского туриста, упавшего в горную реку в КЧР

Депутаты Думы обратили внимание на избыточную отчетность для педагогов и медиков

Медведев заявил, что никаких правил в отношении киевского режима быть не может

 Медведев заявил, что никаких правил в отношении киевского режима быть не может

Новые функции для абитуриентов появились на "Госуслугах"

Рост цен на топливо наблюдается на ряде частных АЗС в Тульской области

Более 20 человек привлечены к ответственности за подготовку покушений и угрозы в адрес руководства РКН

 Более 20 человек привлечены к ответственности за подготовку покушений и угрозы в адрес руководства РКН

В университетах, колледжах и техникумах началась приемная кампания

 В университетах, колледжах и техникумах началась приемная кампания

Белгород и пригород дважды за утро попали под ракетный обстрел

Поезда в Крым будут следовать в субботу только до Керчи

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 177 украинских БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2749 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10006 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов