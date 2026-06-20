Херсонская область частично обесточена из-за ударов беспилотников ВСУ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в восьми муниципалитетах Херсонской области в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"В результате атак украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в восьми округах Херсонской области", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, отключения затронули Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский и Скадовский округа.

Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения, добавил губернатор.