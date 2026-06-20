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Мэр донецкой Горловки сообщил об одном пострадавшем при атаке ВСУ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус атакован в Горловке Донецкой Народной Республики, один мирный житель пострадал, сообщает мэр города Иван Приходько.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки поврежден пассажирский автобус (...) ранен мирный житель", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в субботу его пресс-службой.

Не уточняется, был ли пострадавший пассажиром этого автобуса.

Горловка ДНР Иван Приходько
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