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Путин призвал быстрее внедрять научные достижения в практику здравоохранения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах должны как можно быстрее внедряться достижения науки, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днём медицинского работника.

"Важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах", - подчеркнул президент в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что в стране с участием учёных, ведущих технологических компаний, разворачиваются проекты, направленные на создание новых, передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных, технологий.

"Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, для сохранения активной, полноценной жизни человека", - сказал президент.

Владимир Путин РФ
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