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Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июня

Визит Вэнса в Швейцарию на переговоры с Ираном, заявление Трампа по Ормузскому проливу, выход сборной Германии в плей-офф ЧМ-2026

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил, что в период 60-дневного перемирия и после его завершения суда не будут платить за проход через Ормузский пролив.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана. Вэнс ранее подчёркивал, что поездка направлена на обсуждение более глобальных тем, а не технических вопросов.

- Президент России Владимир Путин заявил, что достижения науки должны как можно быстрее приходить в практику больниц, поликлиник и реабилитационных центров. Об этом он сказал в поздравлении с Днём медицинского работника.

- Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир отправятся в Швейцарию, чтобы выступить посредниками на переговорах между США и Ираном.

- Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026. Дубль в составе немцев оформил Дениз Ундав (68-я и 90+4-я минуты). Единственный гол у ивуарийцев забил Франк Кессье на 30-й минуте.

- В городе Строитель Брянской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. В результате взрыва загорелся балкон одной из квартир, повреждены фасад здания и окна. Пожар был оперативно ликвидирован.

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