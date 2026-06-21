Беспилотник с боезарядом упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя эвакуируют людей из многоквартирного дома, на крышу которого упал беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье.

"В результате утренней атаки ВСУ один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города. Никто не пострадал. Беспилотник предварительно с полным боезарядом", - написал он в мессенджере Мах.

Развожаев отметил, что в настоящее время дом оцеплен, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом.