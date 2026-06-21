Временные отключения света вводят в Севастополе
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя ввели временные поэтапные отключения электрических сетей после атаки БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье.
"Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", - написал он в мессенджере Мах.
Развожаев отметил, что подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго".
Ранее губернатор сообщал, что четыре беспилотника ВСУ сбиты в районе Балаклавы и мыса Фиолент.