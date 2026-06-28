Минобороны РФ сообщило о поражении 213 украинских БПЛА за ночь

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение ночи в период с 20:00 мск субботы до 7:00 мск воскресенья дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.