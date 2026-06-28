Российские войска в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнее Песчаное, Лужки и Петрушевка Сумской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю, "Центр" - улучшили тактическое положение.

В Харьковской области группировкой "Север" нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Москалевка, Землянки, Рубежное, Старица и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 210 военных, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Запад" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике противника в районах ряда населенных пунктов на территории ДНР и Харьковской области. Всего за сутки в полосе ответственности группировки противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

Войска "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никаноровка, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка (ДНР).

Подразделения группировки "Центр" за сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населенных пунктов на территории Днепропетровской области и ДНР. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке Миноброны РФ.