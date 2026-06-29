Глава Минобороны РФ заявил о внедрении ИИ в применение дронов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о внедрении в войсках искусственного интеллекта, в том числе для применения дронов в зоне спецоперации.

"Искусственный интеллект в дронах в основном применяется в двух ипостасях. Первое - это все, что касается распознавания образов и автозахват цели. И второе - это навигация", - сказал Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

Кадры встречи распространило Минобороны РФ в понедельник.

"Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC (специальное программное обеспечение) везде и создаем витрину данных. Её создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во всех группировках внедряются", - сообщил Белоусов.

"Большой куст искусственного интеллекта - это поддержка принятия решений", - сказал министр обороны, отметив также внедрение ИИ в сфере ПВО.