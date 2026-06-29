СВР предупредила, что наркокартели из Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на рынок Европы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Латиноамериканские наркокартели рассматривают Украину как коридор для поставок в Европу, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Интерес украинцев очевиден", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

"В Киеве также ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников.

В свою очередь ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США", - говорится в сообщении.

В пресс-бюро подчеркнули, что Украина рассматривается этими группировками "как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля": "Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черномурынку" оружия".