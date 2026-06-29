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ФАС выявила картель в ЖКХ Подмосковья на 5,6 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении четырех организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье, по подозрению в картельном сговоре на 5,6 млрд рублей.

Согласно сообщению ведомства, дело возбуждено в отношении ООО "Московская областная инженерная компания", ООО "ПроектСтройМонтаж", ООО "Региональная строительная производственная компания" и ООО "Время".

"Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах на выполнение комплекса работ в городских округах Подольск, Щелково, Мытищи, Долгопрудный и Талдомский. Речь идет о работах по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - говорится в пресс-релизе ФАС.

По данным службы, компании координировали свое участие в закупочных процедурах и одерживали победу на торгах с минимальным снижением от начальной максимальной цены. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 5 млрд 585 млн 364,8 тыс. руб.

В ФАС напомнили, что в случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Подмосковье ФАС
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