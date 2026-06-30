Правительство поддержало проект о максимальном пороге рассрочки в 400 тыс. руб.

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ во вторник направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект, согласно которому максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки в РФ не может превышать 400 тыс. руб., а расчеты могут производиться только в безналичном порядке.

Отзыв кабинета министров на законопроект (№1205970-8) во вторник размещен в электронной базе данных парламента. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов в апреле. Среди авторов - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение защиты прав потребителей, пользующихся услугами операторов сервиса рассрочки, снижение избыточной регуляторной нагрузки на операторов и юридических лиц, намеревающихся стать операторами", - говорится в отзыве правительства.

Согласно законопроекту, статья 13 закона "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", которая регулирует параметры договора, дополняется новыми частями: максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки не может превышать 400 тыс. руб., а расчеты между оператором соответствующего сервиса и пользователем могут производиться только в безналичном порядке. В действующем законодательстве лимит на цену отдельного договора рассрочки не установлен. Есть лишь ограничение, привязанное к совокупному долгу пользователя: договор не заключается, если его цена вместе с уже имеющейся задолженностью пользователя перед оператором превышает 50 тыс. руб. и при этом оператор не передает сведения о пользователе в БКИ. Операторы, которые такие данные в БКИ передают, вправе оформлять договоры и на большие суммы.

Согласно действующему законодательству, оператор не вправе получать денежные средства пользователя до оплаты продавцу, за исключением первого платежа пользователя по первому заключенному договору. Проект закона уточняет, что оператор может получать первый платеж по любому (не только первому) договору до оплаты продавцу.

Закон о защите прав потребителей дополняется нормой, по которой обязательства пользователя сервиса рассрочки перед продавцом считаются исполненными в момент внесения первого платежа оператору. Вводимая норма снимает с потребителя риск неоплаты оператором продавцу, говорится в пояснительной записке.

Проект закона уточняет требования к капиталу сервисов рассрочки. Минимальный капитал остается на уровне 5 млн руб., но при этом уточняется, что капитал рассчитывается по методике ЦБ для микрокредитных компаний. Снимаются существующие ограничения по формированию уставного капитала в части внесения заемных средств и залогового имущества.

Согласно действующему законодательству, оператор сервиса рассрочки не вправе выступать поручителем по обязательствам своих участников или акционеров, а также иным способом обеспечивать исполнение их обязательств. Эта норма из закона изымается.

Несмотря на то, что проект закона был внесен 14 апреля, в тексте указывалось, что в случае принятия он вступит в силу с 1 апреля 2026 г. Правительство в своем отзыве отмечает, что законопроект требует доработки в части установления отлагательного срока вступления в силу его положений в связи с необходимостью адаптации участников правоотношений к вводимому регулированию.

При этом, по мнению кабинета министров, отлагательный срок не должен коснуться статьи, которая интегрирует операторов рассрочки в систему "антиотмывочного" законодательства (ПОД/ФТ) и распространяет на них обязанности по предоставлению информации по запросу Росфинмониторинга, в том числе через личный кабинет. Речь идет о представлении информации о пользователях, договорах, операциях по оплате объектов рассрочки и о платежах пользователей. Порядок и объем представляемых сведений установит ЦБ по согласованию с уполномоченным органом. Операторы не вправе разглашать факт передачи информации Росфинмониторингу. Одновременно вводится обязанность для ЦБ исключить оператора из реестра по основаниям ПОД/ФТ, прописывается перечень оснований для исключения.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.

Документ включен в примерную программу работы Госдумы на июль 2026 г. Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет по финансовому рынку - до 10 июля.