Более 30 детских садов и лагерей закрыли в свердловском Первоуральске из-за проблем с водой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Несколько десятков детских садов и лагерей временного пребывания не работают в городе Первоуральске Свердловской области из-за перебоев с водоснабжением, возникших после сильных дождей, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

"Из-за временных перебоев с водоснабжением в городе временно не работают 23 детских сада и 10 лагерей временного пребывания", - говорится в сообщении.

Данное решение принято "исключительно в целях соблюдения санитарных норм", отмечают в пресс-службе.

В минувший понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди. Это, по сведениям мэрии Первоуральска, спровоцировало "подтопление в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища". В результате подачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тыс. жителей города. В городе ввели режим ЧС.