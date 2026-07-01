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Более 30 детских садов и лагерей закрыли в свердловском Первоуральске из-за проблем с водой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Несколько десятков детских садов и лагерей временного пребывания не работают в городе Первоуральске Свердловской области из-за перебоев с водоснабжением, возникших после сильных дождей, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

В РоссииПодачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тыс. жителей ПервоуральскаЧитать подробнее

"Из-за временных перебоев с водоснабжением в городе временно не работают 23 детских сада и 10 лагерей временного пребывания", - говорится в сообщении.

Данное решение принято "исключительно в целях соблюдения санитарных норм", отмечают в пресс-службе.

В минувший понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди. Это, по сведениям мэрии Первоуральска, спровоцировало "подтопление в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища". В результате подачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тыс. жителей города. В городе ввели режим ЧС.

Первоуральск Свердловская область
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