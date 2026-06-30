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Режим ЧС сняли в Туапсинском округе после ликвидации разлива нефтепродуктов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации в Туапсинском муниципальном округе, который был введен из-за разлива нефтепродуктов после атак беспилотников 16 и 20 апреля текущего года, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

Нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также в акваторию и на побережье Черного моря в результате пожара, возникшего после атак беспилотников.

В настоящее время все работы по очистке прибрежной территории полностью завершены.

16 апреля произошло первое возгорание на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Ночью 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание.

В ночь на 28 апреля в городе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Утром 30 апреля огонь был полностью потушен. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА снова возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая он был потушен, пострадавших нет.

Вениамин Кондратьев Туапсе
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