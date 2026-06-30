Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Подмосковье до утра среды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для рассеивания вредных примесей, которые сохранятся в регионе до утра среды, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"В период с 20:00 30 июня до 06:00 1 июля 2026 года на территории городских и сельских поселений Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что предприятиям Подмосковья необходимо обеспечить выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, утвержденных Минэкологии региона.