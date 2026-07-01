РКН предупредил о рассылке в Сибири фейковых писем о выявленных нарушениях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем организациям от имени территориального управления по Сибирскому федеральному округу.

"Письма приходят с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru и содержат ложную информацию: якобы проводится "автоматический анализ" сайтов, выявлены нарушения закона о персональных данных и грозит административная ответственность. К письмам приложен QR-код - для получения документов о результатах проверки", - рассказало ведомство.

При этом в письмах неверно указаны название, адрес и телефон территориального управления, указанное в них контактное лицо не является сотрудником ведомства.

В Роскомнадзоре также напомнили, что все письма от ведомства и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность которой можно проверить на портале "Госуслуги". Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.