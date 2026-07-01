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Совет Федерации одобрил закон о госучете и контроле ядерных материалов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволивший правительству РФ утверждать правила государственного учета и контроля ядерных и специальных неядерных материалов, используемых при создании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия военного назначения.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Закон наделяет правительство РФ полномочием по утверждению правил осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Эти правила обязательны для исполнения юрлицами, в обращении у которых находятся такие материалы, независимо от формы собственности на них. Исключение делается для таких материалов, находящихся в обращении у воинских частей и организаций министерства обороны РФ, а также подобных материалов, входящих в состав изделий, созданных по госконтрактам.

Росатом наделяется полномочиями по ведению госрегистра ядерных и специальных неядерных материалов, а также их госучету и контролю в соответствии с правилами, устанавливаемыми правительством.

Кроме того, Росатом будет обеспечивать проведение работ, связанных с функционированием, методическим обеспечением и совершенствованием системы госучета и контроля данных материалов.

Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года. Для его реализации потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов.

Совет Федерации Росатом
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