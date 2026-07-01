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Вице-премьер Чернышенко анонсировал изменение профстандартов для людей с инвалидностью

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России планируют изменить профессиональные образовательные стандарты для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе это касается ветеранов СВО, получивших травмы на фронте, сообщил ИС "Вести" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы будем менять сейчас образовательные стандарты для того, чтобы не было препятствий, границ для ребят (...) после ампутации, ранений каких-то тяжелых, чтобы они могли выполнять те же самые операции рабочих специальностей, как и в обычных стандартах, скажем так", - сказал он.Казани.

По его словам, будет не просто доступная среда, но еще и доступные профессиональные стандарты.

Дмитрий Чернышенко
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