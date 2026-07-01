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В Белгородской области в результате атак FPV-дронов ранены еще трое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате новых атак БПЛА пострадали трое, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона осколочные ранения получили мужчина и женщина. Бригада "скорой" транспортирует пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте атаки загорелась хозпостройка - возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

В эту же больницу положили мужчину, который получил акубаротравму в результате атаки FPV-дрона на спецтехнику в Шебекине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2026 года Военная операция на Украине
Борисовский округ Белгородская область Борисовка Шебекино
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