Жители курского приграничья получили более 16 тысяч жилищных сертификатов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Утратившие жилье жители приграничных районов Курской области получили свыше 16 тысяч жилищных сертификатов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"На данный момент число выданных сертификатов составляет более 16 тысяч (на общую сумму - ИФ) свыше 101 миллиарда рублей", - проинформировал глава региона.

Также он сообщил, что в области для жителей пострадавшего приграничья реализуются 65 федеральных и региональных мер поддержки.

"Безусловно, без помощи федерального центра, правительства, вашей непосредственно помощи мы бы, конечно, здесь не справились. Цифра мер поддержки из всех уровней бюджета за последний период составила 248 миллиардов рублей", - подчеркнул Хинштейн.

Кроме того, в Курской области начали реализовывать первый этап программы восстановления приграничья, которую утвердило федеральное правительство.

"Понятно, что мы пока не в силах приступить к ее реализации в полном объеме, потому что еще далеко не везде можем зайти, но первые 14 социальных объектов, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу", - отметил руководитель региона.

Помимо этого, началось формирование мастер-плана приграничья совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ".

"В основу его лягут стратегические сессии с жителями приграничья, потому что все вопросы мы обсуждаем с людьми, и всё, что делается, делается, конечно, с учётом мнения наших жителей", - доложил Хинштейн.