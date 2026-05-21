Поиск

Законопроект о легализации в России криптовалют доработают ко II чтению на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации криптовалют в России в результате доработки ко второму чтению сохранит концепцию, ограничивающую для инвесторов переводы криптовалюты с российского кастодиального кошелька на некастодиальный кошелек за рубежом, более либеральные условия будут только у участников внешнеэкономической деятельности, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

ЭкономикаКомитет ГД направил в Минфин для обсуждения поправки к законопроекту о легализации криптовалютЧитать подробнее

Он сказал об этом журналистам в кулуарах XXVI Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

"Пока то, что касается расчетов по ВЭДу, там максимально, так сказать, либеральные условия создаются. А так, концепция касательно вывода с некастодиальных кошельков остается неизменной. Мы поддержали здесь коллег из Центрального банка, которые предложили эту модель, как минимум, как некий стартовый вариант того, чтобы начать регулирование с такой архитектуры", - сказал Чебесков.

"Но эта дискуссия не закончена, мы хотим посмотреть, как будет работать регулирование, и возможно, уже после принятия законопроекта, на которое мы рассчитываем и надеемся, возможно, мы начнем смотреть на какие-то варианты использования некастодиальных кошельков в каком-нибудь экспериментальном режиме. То есть надо смотреть на какие-то отдельные части рынка, как это можно будет использовать", - добавил он.

По его словам, доработанная ко II чтению версия законопроекта будет готова на следующей неделе. "Задача есть в эту сессию (Госдумы - ИФ) попробовать это все принять, будем на это рассчитывать, что парламент поддержит принятие в эту сессию", - сказал замминистра.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалют), был принят в первом чтении 21 апреля. В соответствии с законпроектом, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

Иван Чебесков Минфин Госдума Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

 Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 13 по 18 мая на 0,02%

Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

 Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов