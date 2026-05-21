Законопроект о легализации в России криптовалют доработают ко II чтению на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации криптовалют в России в результате доработки ко второму чтению сохранит концепцию, ограничивающую для инвесторов переводы криптовалюты с российского кастодиального кошелька на некастодиальный кошелек за рубежом, более либеральные условия будут только у участников внешнеэкономической деятельности, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Он сказал об этом журналистам в кулуарах XXVI Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

"Пока то, что касается расчетов по ВЭДу, там максимально, так сказать, либеральные условия создаются. А так, концепция касательно вывода с некастодиальных кошельков остается неизменной. Мы поддержали здесь коллег из Центрального банка, которые предложили эту модель, как минимум, как некий стартовый вариант того, чтобы начать регулирование с такой архитектуры", - сказал Чебесков.

"Но эта дискуссия не закончена, мы хотим посмотреть, как будет работать регулирование, и возможно, уже после принятия законопроекта, на которое мы рассчитываем и надеемся, возможно, мы начнем смотреть на какие-то варианты использования некастодиальных кошельков в каком-нибудь экспериментальном режиме. То есть надо смотреть на какие-то отдельные части рынка, как это можно будет использовать", - добавил он.

По его словам, доработанная ко II чтению версия законопроекта будет готова на следующей неделе. "Задача есть в эту сессию (Госдумы - ИФ) попробовать это все принять, будем на это рассчитывать, что парламент поддержит принятие в эту сессию", - сказал замминистра.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалют), был принят в первом чтении 21 апреля. В соответствии с законпроектом, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.