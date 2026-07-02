Брянские власти подтвердили атаку БПЛА на автобус, ехавший из Белоруссии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подтвердил данные белорусских СМИ об атаке БПЛА на туристический автобус и о двоих пострадавших.

По его словам, БПЛА самолетного типа атаковал туристический автобус на границе с Белоруссией, в Злынковском районе Брянской области. Автобус следовал из Минска в Анапу. Осколочные ранения получили два водителя автобуса, врачи помогли им на месте.

С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи, их обеспечили питанием.

"Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия", - написал Ковальчук.

Ранее об атаке дрона на автобус, зарегистрированный в Гомельской области, сообщило издание "Беларусь сегодня".