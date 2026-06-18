В Белоруссии запретят поездки за рубеж детских групп без разрешения от государства

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Об этом сообщает "БелТА".

"Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения", - заявил Лукашенко, комментируя атаку дрона на автобус, в котором находились граждане Белоруссии, в том числе дети, в Брянской области.

Лукашенко отметил, что не намерен никого осуждать, однако просит родителей "посидеть дома с детьми".

Также он обратил внимание на ряд аспектов, упомянув о цели поездки в Геленджик группы белорусских детей.

"Хочу обратить внимание на сам факт: родители, а они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то для того, чтобы тренировать людей играть в футбол в Геленджике. Слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает", - отметил он.

Он отметил, что для проезда к месту назначения родители обратились к частной компании, наняли автобус.

"Не хочу тут осуждать и эту частную компанию. Они работали законно - индивидуальные предприниматели. Сняли автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам, и, прежде всего, родителям аккуратнее к этому относиться", - заявил Лукашенко.

17 июня стало известно, что в Брянской области беспилотник атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, погибла сопровождавшая детей женщина, были ранены семь человек. Белорусские СМИ сообщают, что поездка детей была организована в частном порядке, и что в результате инцидента погибла жена одного из тренеров.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела по этому факту. Белорусский МИД потребовал от Киева объяснений. Лукашенко 18 июня назвал случившееся провокацией.