Совбез Белоруссии указал белорусам на опасность поездок через приграничные с Украиной регионы РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал опасными для граждан республики поездки в приграничные с Украиной области РФ.

"Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы, это решение каждого - ехать или не ехать", - сказал Вольфович, комментируя произошедшую в четверг атаку беспилотника на белорусский автобус в Брянской области, его цитирует госагентство БелТА.

"Это не автобус организованной экскурсии, это не какая-то школа, не спортивное общество, не от какого-то министерства, ведомства. Это абсолютно частные поездки различных граждан нашей Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Мысль хорошая, замечательная, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности. И гарантировать такую безопасность ни одна автобусная экскурсионная фирма не сможет сегодня", - подчеркнул глава Совбеза Белоруссии.

Днем 2 июля после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района Брянской области. В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате атаки пострадали два водителя автобуса - граждане Белоруссии.

Как ранее в четверг сообщил Вольфович, водители находятся в больнице в тяжелом состоянии. По его словам, остальные граждане, бывшие в автобусе, не пострадали.

По сообщению официального представителя СК России Светланы Петренко, "возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на туристический автобус из Республики Беларусь".