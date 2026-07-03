Россия отправит в Венесуэлу гуманитарную помощь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия направляет в Венесуэлу гуманитарную помощь, в том числе продовольствие и медикаменты, для преодоления последствий землетрясения, сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

По его словам, в Венесуэлу также "командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля".

По последним данным, в результате мощных землетрясений в Венесуэле погибли не менее 2295 человек, сообщала CNN.