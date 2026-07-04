Число жертв землетрясение в Венесуэле превысило 2,6 тыс

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Не менее 2 645 человек погибли во время недавнего землетрясения в Венесуэле, сообщил в пятницу спикер парламента страны Хорхе Родригес.

По его данным, которые приводят латиноамериканские СМИ, еще более 12,6 тыс. человек получили травмы.

Ранее в июле поступали данные о 2 595 погибших.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в пострадавших от подземных толчков районах.