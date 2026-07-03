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Россия и Китай определят списки регионов для расширения прямого авиасообщения

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Взаимный турпоток между Россией и Китаем в первом квартале 2026 года достиг 825 тысяч, для дальнейшего роста числа путешественников необходимо расширить авиасообщение, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Мы предлагаем к следующей встрече подготовить приоритетный список регионов для постановки прямых рейсов. В такие популярные центры, как Камчатка, Алтай, Тюмень и Русский Север, из Китая пока не летают самолёты, хотя там уже создана инфраструктура для приема китайских туристов. Рассчитываем на содействие китайской стороны в этом вопросе ", - сказал замминистра Дмитрий Вахруков на переговорах с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

Только в первом квартале 2026 года число туристов между странами выросло вдвое в годовом исчислении, до 825 тысяч человек. Эффект дало введение безвизового режима, а также доверительный диалог между ведомствами.

Как считают в Минэкономразвития, для дальнейшего роста необходимо снять несколько ключевых барьеров. Среди них - отсутствие возможности пересекать границу на личных автомобилях и неполная география прямых авиарейсов.

Прямое авиасообщение между Россией и Китаем в 2026 году обеспечивают примерно 16 авиакомпаний, выполняющие до 290 рейсов в неделю. Обширную сеть полетов предлагают как российские, так и китайские перевозчики.

Дмитрий Вахруков Китай Минэкономразвития
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