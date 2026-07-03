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В белгородском селе при взрыве дрона ранена женщина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жительница села Белянка Шебекинского округа обратилась к врачам после взрыва дрона, сообщает оперштаб Белгородской области.

"У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В Шебекине от удара FPV-дрона загорелся грузовой автомобиль - пожарным расчетом возгорание потушено. При атаке второго дрона повреждены кровля, окна частного дома и хозпостройка.

В селе Санково Грайворонского округа от атаки дрона разбит легковой автомобиль. В селе Дорогощь в результате удара FPV-дрона загорелась крыша частного дома - возгорание ликвидировано.

В селе Проходное Корочанского округа при детонации беспилотника повреждены автомобиль и остекление коммерческого объекта.

В селе Новая Деревня Белгородского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль - повреждена кабина. В посёлке Красная Яруга при атаке FPV-дрона в частном доме посечены фасад и входная группа.

В селе Берёзовка Борисовского округа дрон сдетонировал возле частного дома, в доме выбиты окна.

Белгородская область Борисовский округ Шебекинский округ
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