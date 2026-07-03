Дмитрий Патрушев поручил проработать вопрос дофинансирования логистической субсидии для ЛПК

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ведомства должны будут проработать вопрос о выделении дополнительных финансовых ресурсов для поддержки лесопромышленного комплекса (ЛПК), в том числе за счет компенсации части затрат на перевозку экспортной продукции.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева, этот вопрос поднимался на совещании по поддержке лесного комплекса. Заседание прошло под председательством Патрушева с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Патрушев "отметил важность проработки дополнительных механизмов для системной поддержки отрасли на краткосрочной и долгосрочной основе. В частности, будет проработан вопрос о выделении дополнительных финансовых ресурсов, в том числе на субсидирование перевозок продукции лесопромышленного комплекса".

Ранее о возможности дофинансирования логистической субсидии для экспортеров заявлял Минпромторг. В этом году на эту меру поддержки выделено 2,5 млрд рублей для всех отраслей, или более чем в вдвое меньше, чем годом ранее (5,9 млрд рублей). В июне замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов говорил "Интерфаксу", что вопрос дополнительного финансирования предполагается рассмотреть ближе к осени, по мере поступления дополнительных доходов, одним из источников которых являются увеличенные с этого года сборы за таможенные операции.

Субсидия позволяет покрыть до 60% фактически понесённых затрат на транспортировку промышленной продукции до конечного иностранного покупателя. В 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный период, при этом общий объем субсидии, предоставляемой одной организации, не может превышать 200 млн рублей.

На совещании у Патрушева обсуждались также другие меры поддержки ЛПК, включая отмену взимания дополнительной платы по договорам аренды лесных участков, реализующих приоритетные инвестиционные проекты; корректировку сроков выполнения мероприятий по сохранению лесов, при условии согласования с Рослесхозом соответствующего плана-графика (исключение составляет охрана лесов от пожаров); наделение лесопользователей возможностью использования общераспространенных полезных ископаемых при строительстве лесотранспортных дорог. Как отмечается в сообщении, вице-премьер поддержал предложенные Минприроды и Минпромторгом меры поддержки.