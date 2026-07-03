Пять пострадавших в результате удара ВСУ по Токмаку находятся в тяжелом состоянии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госпитализированы 18 пострадавших в результате удара украинского дрона по рынку в Токмаке (Запорожская область); пять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Кузнецов также заявил журналистам, что 13 человек находятся в состоянии средней тяжести.

По его словам, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, сообщил Кузнецов.

Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил помощник министра.

Рынок в Токмаке был атакован БПЛА ВСУ 3 июля. Сообщалось, что пять человек погибли, 18 получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.