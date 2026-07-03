Спекуляции с более 15 тыс. литров топлива пресекли в Ростовской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ряд нарушений в сфере оборота нефтепродуктов пресекли полицейские в пяти районах Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так в селе Самарском на трассе М-4 "Дон" у незарегистрированного продавца изъяли 3,5 тыс. литров дизельного топлива и одну автозаправочную колонку. В Шахтах у мужчины, который предлагал бензин по 140 рублей за литр, обнаружили контейнер с ёмкостями и изъяли 300 литров топлива - АИ-92, АИ-95 и дизельного. В Красносулинском районе пресекли два эпизода продажи дизтоплива: из незаконного оборота выведено 600 литров горючего и изъято кустарное оборудование.

Сотрудники ДПС остановили КАМАЗ с 8 тоннами топлива в пластмассовой таре в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Перевозивший его житель Запорожской области был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных грузов).

В Неклиновском районе житель Крыма вез более 850 литров бензина АИ-95 и 1 000 литров дизельного топлива в пластиковых емкостях в салоне автомобиля "Фольксваген Транспортер Т5", в отношении него также составили административный материал по ст. 12.21 ч. 1 КоАП РФ.