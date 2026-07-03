Юбилейный фестиваль "Толстой" открылся на родине писателя в Ясной Поляне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Десятый юбилейный международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в пятницу в Ясной Поляне (Тульская область), сообщила пресс-служба областного правительства.

В программе юбилейного фестиваля - 24 спектакля и более 20 разноплановых мероприятий на 15 площадках в разных частях усадьбы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал участников и гостей. "Фестиваль - уникальное культурное событие. В Ясной поляне классическая литература взаимодействует с театром. Здесь мы неоднократно видели постановки разных ведущих театров страны. Это говорит о неослабевающем интересе к литературному наследию нашего великого земляка", - сказал Миляев.

В день открытия состоялась главная балетная премьера театра Станиславского и Немировича-Данченко "Анна Каренина". Это первые гастрольные показы спектакля после премьеры, состоявшейся в театре за неделю до фестиваля. Еще одно центральное событие - спектакль Театра Наций "Обыкновенная смерть" по повести "Смерть Ивана Ильича" в постановке Валерия Фокина с Евгением Мироновым в главной роли.

Для зрителей также подготовлены трехдневная кинопрограмма, образовательная площадка со встречами с Евгением Мироновым, Валерием Фокиным и Максимом Севагиным, пять специальных проектов, посвященных биографии, увлечениям и духовным поискам писателя. А также аудиоспектакль-променад "Дневник для одного себя" режиссера Евгения Маленчева, спектакль-променад "Дом, который покинул Лев". Для семей с детьми подготовлена отдельная программа: спектакли для самых маленьких зрителей, мастер-классы и уличные постановки.

"Мы старались создать в этом году философское и задумчивое настроение фестиваля. Для нас было важно, чтобы он был интересен всем, поэтому у нас есть образовательные площадки, театральные постановки. Очень много внимания мы уделили детям и подросткам. Наша мечта сбывается: в Ясную поляну приезжают семьями и находят себе занятия по душе. Ясная поляна, как и весь наш регион, стала территорией семейного счастья", - подчеркнула директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Фестиваль в Ясной Поляне проходит с 2016 года при поддержке министерства культуры РФ и правительства Тульской области.

Ясная Поляна - родовое имение писателя Льва Николаевича Толстого, где он родился и провёл большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII - начала XIX века, поддерживаются в своём неизменном историческом виде.

В 2028 году отмечается 200-летие со дня рождения Л.Н.Толстого. Юбилейные мероприятия планируется провести более чем в 10 российских регионах, центром событий станет Тульская область.