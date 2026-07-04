Военные РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Запорожье

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поразили логистический центр армии Украины в Запорожье, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Удар нанесен двумя беспилотниками дальнего действия "Герань-4". Поражен логистический центр, который использовался ВСУ для хранения БПЛА и комплектующих, говорится в сообщении министерства.

"В результате успешной атаки цель поражена, на объекте логистической инфраструктуры возник пожар", - заявило Минобороны РФ.