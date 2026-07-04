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Минобороны РФ заявило об ударе по украинской нефтебазе в Запорожской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская армия поразила украинскую нефтебазу "Канцеровка" в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Удары нанесены беспилотниками "Герань-4" и "Гербера" "в целях снижения военно-экономического потенциала противника", говорится в сообщении.

"В результате попаданий инфраструктура объекта получила значительные повреждения", - заявило Минобороны.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили, что российские военные поразили логистический центр армии Украины в Запорожье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область Канцеровка Высокогорное
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