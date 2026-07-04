Минобороны РФ заявило об ударе по украинской нефтебазе в Запорожской области
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская армия поразила украинскую нефтебазу "Канцеровка" в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
Удары нанесены беспилотниками "Герань-4" и "Гербера" "в целях снижения военно-экономического потенциала противника", говорится в сообщении.
"В результате попаданий инфраструктура объекта получила значительные повреждения", - заявило Минобороны.
Ранее в субботу в ведомстве сообщили, что российские военные поразили логистический центр армии Украины в Запорожье.