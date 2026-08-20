Поиск

ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибла женщина

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 130 атаках ВСУ по территории региона за прошедшие сутки, есть погибшая и раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня, а также 11 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 176 беспилотников. Ударам подверглись 15 муниципалитетов.

"В Грайворонском округе погибла женщина. (...) В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении", - проинформировал глава региона.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

 Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

Массированная атака БПЛА нарушила работу промкластера Татарстана, есть пострадавшие

ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибла женщина

Задержан крымчанин, передавший Киеву сведения об объектах пограничников на полуострове

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве и Киевской области

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло 20

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

 Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

Захарова заявила, что Москва готова выслушать новые инициативы США по Украине

 Захарова заявила, что Москва готова выслушать новые инициативы США по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11276 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3535 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов