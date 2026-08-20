ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибла женщина

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 130 атаках ВСУ по территории региона за прошедшие сутки, есть погибшая и раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня, а также 11 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 176 беспилотников. Ударам подверглись 15 муниципалитетов.

"В Грайворонском округе погибла женщина. (...) В Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены девять мирных жителей. Семь из них находятся на стационарном лечении", - проинформировал глава региона.