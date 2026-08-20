Массированная атака БПЛА нарушила работу промкластера Татарстана, есть пострадавшие

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Работа промышленного кластера нарушена в Татарстане в результате массированной атаки беспилотников в четверг, также повреждены жилые дома, сообщила пресс-служба главы республики.

"От последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов. Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую экономическую зону Татарстана. Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений, отметили в пресс-службе.



