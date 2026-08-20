Поиск

Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Меры федеральной поддержки субъектов РФ в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума "Города будущего" в Перми в четверг.

"Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта. Тот, кто лучше занимается, кто предлагает новые решения, тот будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и, в том числе софинансирования транспортной работы", - пояснил замминистра.

По его словам, соответствующий подход был предложен на заседании Госсовета 10 августа.

Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети.

Он добавил, что одновременно обновляется транспортная стратегия РФ: впервые документ формируется не по отраслевому принципу, а как "взгляд пассажира" и грузоотправителя. Глобальная задача - сделать поездку естественной и не требующей сложного предварительного планирования.

В числе конкретных инструментов он назвал внедрение единых билетных систем. Так, в качестве примера замминистра привел карту "Тройка", действующую уже в 37 регионах, ежедневно по ней совершается более 4 млн поездок. Кроме того, он упомянул в качестве инструмента строительство пересадочных узлов по принципу "сухих ног" (не нужно выходить на улицу, чтобы попасть с одного вида транспорта на другой), а также развитие биометрических технологий в аэропортах и на вокзалах.

По его словам, совместно с Минстроем введена методика оценки влияния транспорта на качество жизни в опорных населенных пунктах, учитывающая доступность введенных объектов и сокращение времени в пути.

Алексей Шило Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

 Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

Массированная атака БПЛА нарушила работу промкластера Татарстана, есть пострадавшие

ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибла женщина

Задержан крымчанин, передавший Киеву сведения об объектах пограничников на полуострове

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве и Киевской области

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло 20

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

 Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

Захарова заявила, что Москва готова выслушать новые инициативы США по Украине

 Захарова заявила, что Москва готова выслушать новые инициативы США по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11276 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3535 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов