Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Меры федеральной поддержки субъектов РФ в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума "Города будущего" в Перми в четверг.

"Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта. Тот, кто лучше занимается, кто предлагает новые решения, тот будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и, в том числе софинансирования транспортной работы", - пояснил замминистра.

По его словам, соответствующий подход был предложен на заседании Госсовета 10 августа.

Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети.

Он добавил, что одновременно обновляется транспортная стратегия РФ: впервые документ формируется не по отраслевому принципу, а как "взгляд пассажира" и грузоотправителя. Глобальная задача - сделать поездку естественной и не требующей сложного предварительного планирования.

В числе конкретных инструментов он назвал внедрение единых билетных систем. Так, в качестве примера замминистра привел карту "Тройка", действующую уже в 37 регионах, ежедневно по ней совершается более 4 млн поездок. Кроме того, он упомянул в качестве инструмента строительство пересадочных узлов по принципу "сухих ног" (не нужно выходить на улицу, чтобы попасть с одного вида транспорта на другой), а также развитие биометрических технологий в аэропортах и на вокзалах.

По его словам, совместно с Минстроем введена методика оценки влияния транспорта на качество жизни в опорных населенных пунктах, учитывающая доступность введенных объектов и сокращение времени в пути.