ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Внешняя линия электроснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1" повреждена, внешнее питание станции отключено, сообщили представители АЭС в четверг.

"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1', обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защиты в связи с повреждением линии. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

Персонал станции контролирует параметры работы оборудования, все меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются.

"Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов станции", - подчеркнули на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").