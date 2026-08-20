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Задержан крымчанин, передавший Киеву сведения об объектах пограничников на полуострове

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Крыма, которой передал украинской погранслужбе информацию об объектах российских пограничников на полуострове.

Задержанный гражданин России 1967 года рождения подозревается в государственной измене, заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, житель посёлка Форос связался через интернет с представителем Государственной пограничной службы Украины и передал сведения о местах дислокации объектов пограничного управления ФСБ по Крыму.

"Указанные сведения в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов по территории Российской Федерации", - отметили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ добавили, что мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Крым ФСБ Украина
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